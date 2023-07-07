Столтенберг очікує, що на саміті союзники знову підтвердять: Україна буде членом НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на саміті союзники знову підтвердять, що Україна буде членом альянсу, а також затвердять багаторічну програму підтримки.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі в штаб-квартирі саміту на пресконференції, присвяченій майбутньому саміту альянсу. Як відомо, саміт відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і визначимо бачення її майбутнього. Я очікую, що лідери альянсу схвалять пакет, що складається з трьох елементів, щоб привести Україну ближче до НАТО. Перше. Ми схвалимо багаторічну програму допомоги, щоб гарантувати повну взаємну сумісність між українськими збройними силами та НАТО. Друге. Ми модернізуємо наші політичні зв'язки, створивши Раду Україна-НАТО. І третє. Я очікую, що лідери альянсу ще раз підтвердять, що Україна стане членом НАТО і будуть єдині в тому, як наблизити Україну до НАТО", - окреслив свої очікування від майбутнього саміту генсек організації.

За словами генсека, в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО візьме участь президент України Володимир Зеленський.