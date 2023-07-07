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12:58 07.07.2023

Україні необхідна нова стратегія розвитку ОПК, який має стати одним із драйверів економіки, - Резніков

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Україні необхідна нова стратегія розвитку ОПК, який має стати одним із драйверів економіки, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Україні необхідна нова стратегія розвитку ОПК, яка має враховувати світові тренди та економічні чинники.

"Український ОПК зараз не здатен задовольнити потреби Сил оборони в ОВТ, але має величезний потенціал. І те, і те – правда. Високоприбутковий український ОПК має стати одним з локомотивів досягнення мети "ВВП - $1 трлн". Свою позицію я неодноразово заявляв – самодостатність у забезпеченні ОВТ є складовою реального суверенітету. Маємо самі виробляти все, що здатні. У нас є перевага – досвід бойового застосування зброї. З нами готові розвивати партнерство потужні виробники. Маємо скористатися цією нагодою", - написав Резніков у своїй колонці для агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністр вважає, що для цього Україні необхідна нова стратегія розвитку ОПК, яка має враховувати світові тренди та економічні чинники, які впливають на створення вартості. Крім того, він наголосив на необхідності відмови від радянської моделі, "запрограмованої на збитковість і споживання ресурсів".

"Український ОПК має стати одним з драйверів економіки. Це означає - бути спроможним грати за світовими правилами на глобальному ринку, генерувати прибуток. Наш шлях – не ізоляція, а кооперація. Для швидкого руху потрібен єдиний центр формування та реалізації політики у цій сфері, з дуже гнучкими інструментами підтримки R&D, розвитку виробничих потужностей тощо", - зазначив міністр оборони.

Крім того, як написав Резніков, потрібні зміни в системі закупівель у частині синхронізації з бюджетним плануванням і відмова від затвердження планів оборонних закупівель "із розмитою відповідальністю і відсутністю програмного методу планування".

"Ми вже їх готуємо – Міноборони ініціювало нову програму підтримки з боку НАТО (огляд оборонних закупівель), яку буде втілено спільно з NSPA", - нагадав міністр.

 

Теги: #опк #резніков

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