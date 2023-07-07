Уряд США підтримає Україну в розвитку ринку страхування - Свириденко

Уряд США готовий підтримати Україну в розвитку страхового ринку, оскільки страхування військових ризиків відіграє вирішальну роль у розблокуванні потоку приватних інвестицій, необхідних для підтримки економіки України під час війни, повідомляється на сайті Міністерства економіки України в п'ятницю.

Як уточнило відомство, про це йшлося під час онлайн-зустрічі з питань страхування військових ризиків в Україні за участю першої віцепрем'єрки - міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністерки торгівлі США Джини Раймондо.

"Зараз потрібно визначити, які умови необхідні для американських компаній для активної роботи на українському ринку", - зазначила Свириденко, слова якої наводять у повідомленні.

Наразі через бойові дії, спричинені військовою агресією РФ проти України, світова страхова індустрія не надає масштабних страхових послуг, щоб задовольнити потребу приватного бізнесу в повному обсязі. Ризик неплатоспроможності не дає змоги великим перестраховикам і постачальникам капіталу вийти на ринок. Ще одна причина - відсутність даних про військові ризики з України, щоб дати їм змогу оцінити ризики і таким чином вийти на ринок, зазначає відомство.

Повідомляється також, що Мінекономіки вже працює над розробкою платформи обміну даними про ризики, яка дасть змогу страховикам та інвесторам оцінювати військові ризики в Україні. Це довгострокове рішення спрямоване на створення страхового пулу та належного покриття ризиків.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу роботу українського ринку інвестицій, можливість страхування в Україні, бачення великих американських компаній перспектив роботи в Україні, їхні ризики та наміри збільшувати темпи своєї роботи в Україні. Крім того, вони домовилися створити робочу групу, щоб продовжувати напрацьовувати план розвитку послуг страхування в Україні та імплементувати домовленості, досягнуті під час зустрічі.

Згідно з повідомленням, у заході також узяли участь посол України в США Оксана Маркарова та топменеджери американських компаній, таких як Blackrock, DFC, AON PLC, Zurich, Chubb Group, Citibank.