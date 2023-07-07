Події

11:58 07.07.2023

Заступнику директора "Київавтодору" повідомлено про підозру через закупівлю дорожніх стовпчиків - Офіс генпрокурора

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Ексдиректору комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району м. Києва", який нині працює заступником директора комунального підприємства "Київавтодор", повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України), повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора України в п'ятницю.

"Між комунальним підприємством та товариством був укладений договір на постачання дорожнього обладнання - обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі. Однак технічні та якісні характеристики обладнання не відповідали чинним нормам ДСТУ, визначеним для їх висоти. Внаслідок службової недбалості з боку ексдиректора комунального підприємства територіальній громаді завдано майже 2 млн грн збитків", - ідеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Теги: #прокуратура #київавтодор

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