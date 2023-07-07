Чехія надасть Україні симулятор для підготовки пілотів на F-16

Щодня російсько-української війни Чехія відправляла в Україну щонайменше 10 тис. боєприпасів та один танк, сказав на пресконференції в Празі в п'ятницю після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

"Війна триває вже 507 днів. Ми відправили 667 штук важкої техніки і понад 4 мільйони боєприпасів. Це означає, що щодня в Україну їде 10 тисяч штук або хоча б один танк", - сказав він.

"Чеська Республіка допоможе підготувати фахівців для F-16 і надасть Україні симулятор для такого тренування", - сказав він.

Фіала зазначив, що відновлення танків Т-72 відбувається у співпраці з Нідерландами. За його словами, він підтвердив Зеленському постачання штурмових гелікоптерів і 100 тисяч штук великокаліберних боєприпасів,

"На міжурядових переговорах минулого року ми відкрили тему спільного виробництва чеських та українських фірм в оборонній промисловості. Це важливі проєкти. Ці проєкти дадуть змогу підвищити рівень оборонної промисловості наших країн і підвищити рівень самостійності промисловості України", - сказав він.

"Що стосується майбутнього саміту у Вільнюсі, я вірю, що президент Зеленський матиме змогу і бажання взяти участь у цьому саміті й очікую, що всі союзники НАТО підтримають Україну щодо вступу до НАТО. На голос Чеської Республіки президент може розраховувати", - сказав також Фіала.