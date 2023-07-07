У Львові завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, загиблих 10, поранених 45

Десять людей загинули і 45 дістали поранення, зокрема троє дітей унаслідок ракетного удару російських окупантів по Львову в ніч на вівторок, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-рятувальних робіт.

"Пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено. Внаслідок російського удару в багатоповерхівку загинуло 10 осіб. Поранено - 45 осіб, з яких троє дітей. Дякую рятувальникам, поліцейським, комунальникам та всім небайдужим, хто долучався до цілодобового розбору завалів. Родинам та близьким загиблих - наші співчуття", - написав Клименко в телеграмі у п'ятницю вранці.

Раніше повідомлялося про 10 загиблих і 42 поранених унаслідок ракетного удару. Пошкоджено або зруйновано понад 30 будинків, понад 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторну школу, електропідстанцію.