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20:23 06.07.2023

НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

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НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

Президент України Володимир Зеленський дав завдання розробити механізм розвитку фондового ринку України, повідомив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов на конференції "Боргові інструменти для сприяння відновленню", організованій USAID.

"Опрацьовується багато ланок, зараз не буду дуже детально про це розповідати, тому що ще не завершено цей процес... Вважаю, що ми маємо стратегію не пізніше за вересень отримати й уже розпочинати перші кроки", - сказав він.

Магомедов наголосив на важливості створення власного фондового ринку в Україні.

"Нам потрібен власний фондовий ринок, і зараз ми будемо працювати над його формуванням", - заявив голова регулятора.

Обговорюючи інструментарій, Магомедов вказав на потребу запиту від самих учасників ринку: "Ми не можемо говорити, як робити бізнес, але можемо допомогти створити належні умови для його ведення".

Також голова комісії розповів про плани трансформації самого регулятора, зокрема наголосив на потребі автоматизації, належної кваліфікації кадрів і підвищення зарплати.

"Для ефективності розвитку ринків капіталу та створення прозорих, зрозумілих і надійних правил роботи на ньому має бути сильний і сучасний регулятор. Ми готуємося до великого стрибка, і майже готовий законопроєкт №5865, який і є нашим двигуном. Наскрізна автоматизація багатьох внутрішніх процесів, належна кваліфікація спеціалістів різного спрямування та їхня гідна заробітна палата - пріоритет наших змін", - зазначив голова НКЦПФР.

Теги: #нкцпфр

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