Події

20:01 06.07.2023

На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

1 хв читати
На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла в четвер удень від удару блискавкою загинули двоє людей - чоловік і дівчинка 11 років, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", - ідеться в повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі.

Як повідомляється, до місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.

"Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили інші учасники туристичної групи до посту Заросляк і передали медикам. Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк", - уточнюють у ДСНС.

 

 

 

Теги: #говерла #жертви #блискавка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:47 06.07.2023
Зеленський відреагував на наслідки нічного удару росіян по Львову

Зеленський відреагував на наслідки нічного удару росіян по Львову

07:34 06.07.2023
У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

У Львові розбирають завали після ракетного обстрілу, кількість загиблих збільшилася до чотирьох

21:10 05.07.2023
У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

20:05 05.07.2023
Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, попередньо, підірвавши себе

Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, попередньо, підірвавши себе

09:16 04.07.2023
Кількість загиблих у Сумах через атаку дронів зросла до трьох - мер

Кількість загиблих у Сумах через атаку дронів зросла до трьох - мер

08:50 04.07.2023
Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

18:35 03.07.2023
Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

Унаслідок атаки дронів по Сумах загинули двоє, поранені 19 осіб, четверо із них залишаються в лікарнях - ОВА

19:26 01.07.2023
У результаті обстрілів у Запорізькій області загинула людина, поранено двох

У результаті обстрілів у Запорізькій області загинула людина, поранено двох

10:57 29.06.2023
78% українців мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення, - опитування

78% українців мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення, - опитування

07:24 29.06.2023
До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Праги

Зеленський анонсував візит до Праги

Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський прибув до Праги

Із місця ракетної атаки у Львові врятували семеро людей, 14 госпіталізували

Окупанти завдали 41 авіаудар по Україні за добу

Парламент Болгарії підтримав членство України в НАТО

Окупанти облаштували військову базу в дитячому санаторії в Запорізькій області

Резніков: Ми очікуємо реального сигналу, що Україна стане членом НАТО де-юре, адже ми вже партнер Альянсу де-факто

Це впровадження російської агентури в глобальні офіси? - Подоляк про заяву "Humans Right Watch"

Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

Зеленський анонсував візит до Праги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА