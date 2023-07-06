На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

На горі Говерла в четвер удень від удару блискавкою загинули двоє людей - чоловік і дівчинка 11 років, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"6 липня о 14:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що на горі Говерла, а саме на синьому маршруті, внаслідок влучання блискавки постраждало троє людей, з них дівчинка орієнтовно 11 років", - ідеться в повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі.

Як повідомляється, до місця події одразу було направлено гірських рятувальників пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта.

"Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку в шоковому стані супроводили інші учасники туристичної групи до посту Заросляк і передали медикам. Загиблих рятувальники транспортують до поста Заросляк", - уточнюють у ДСНС.