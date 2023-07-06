Продовольчий дефіцит спричинений не війною, а діями Росії - Зеленський

Продовольчий та енергетичний дефіцити викликані не війною, а цілеспрямованими діями Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Не війна викликає енергетичний дефіцит, харчовий дефіцит. Ні. Це брехня. Навіщо людина блокує Чорне море? Вона нездатна захопити нашу Одесу. Тобто, блокує для чого? Це не частина війни. Це частина їхньої операції з метою викликати дефіцит продуктів у світі та зробити штучний голод", - сказав він у четвер у Софії на зустрічі з болгарськими політиками.

Зеленський нагадав, що "в Україні були мільйони тонн продукції, яку ми хотіли віддавати безплатно просто людям Африки, Азії... Це не про бізнес. Це просто допомогти людям. І допомогти нашим фермерам, тому що фермери готові були безкоштовно віддавати харчову продукцію".

Вони розуміють, сказав він, що "наступного року буде врожай, і він буде потрібен іншим державам. А якщо ти не можеш вивезти, де все це зберігати?".

У такий спосіб, сказав Зеленський, "Путін втратив конкуренцію". "Тобто не війна викликала дефіцит і голод, а рішення прогнозоване, спровоковане і розроблене Росією", - заявив він.