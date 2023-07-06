Події

19:07 06.07.2023

Продовольчий дефіцит спричинений не війною, а діями Росії - Зеленський

1 хв читати
Продовольчий дефіцит спричинений не війною, а діями Росії - Зеленський

Продовольчий та енергетичний дефіцити викликані не війною, а цілеспрямованими діями Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Не війна викликає енергетичний дефіцит, харчовий дефіцит. Ні. Це брехня. Навіщо людина блокує Чорне море? Вона нездатна захопити нашу Одесу. Тобто, блокує для чого? Це не частина війни. Це частина їхньої операції з метою викликати дефіцит продуктів у світі та зробити штучний голод", - сказав він у четвер у Софії на зустрічі з болгарськими політиками.

Зеленський нагадав, що "в Україні були мільйони тонн продукції, яку ми хотіли віддавати безплатно просто людям Африки, Азії... Це не про бізнес. Це просто допомогти людям. І допомогти нашим фермерам, тому що фермери готові були безкоштовно віддавати харчову продукцію".

Вони розуміють, сказав він, що "наступного року буде врожай, і він буде потрібен іншим державам. А якщо ти не можеш вивезти, де все це зберігати?".

У такий спосіб, сказав Зеленський, "Путін втратив конкуренцію". "Тобто не війна викликала дефіцит і голод, а рішення прогнозоване, спровоковане і розроблене Росією", - заявив він.

Теги: #дефіцит #зеленський #продовольча

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 06.07.2023
Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

19:09 06.07.2023
Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

18:57 06.07.2023
Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

Зеленський відзначає різні позиції щодо оборонної допомоги Україні у нього та президента Болгарії Радева

18:28 06.07.2023
Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

17:05 06.07.2023
Ми хочемо зробити це швидше - Зеленський про контрнаступ

Ми хочемо зробити це швидше - Зеленський про контрнаступ

16:32 06.07.2023
Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

Болгарську військову допомогу використовують для захисту, а не нападу - Зеленський

15:53 06.07.2023
Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

12:23 06.07.2023
Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

Зеленський у четвер у Болгарії проведе переговори з керівництвом країни

22:49 05.07.2023
Відновлення відносин між народами України та Росії потребуватиме покарання злочинців, визнання Росією агресії та довгого часу - Зеленський

Відновлення відносин між народами України та Росії потребуватиме покарання злочинців, визнання Росією агресії та довгого часу - Зеленський

19:31 05.07.2023
Зеленський: Стан укриттів - відповідальність місцевих керівників

Зеленський: Стан укриттів - відповідальність місцевих керівників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував візит до Праги

Допомога Україні зброєю привела до зменшення масштабу війни

Запрошення в НАТО мотивувало б Україну захищати Європу

Наступного разу Пригожин або Кадиров може заїхати прямо в Кремль - Зеленський

У Львові зобов'язали тримати всі укриття відкритими цілодобово - мер

ОСТАННЄ

Залужний розповів Міллі про обстановку на фронті: Ситуація розвивається згідно з планом, ініціатива - у наших руках

НКЦПФР підготує нову стратегію розвитку ринку капіталу до вересня

Зеленський анонсував візит до Праги

Червоний Хрест України допомагає постраждалим від російської ракетної атаки у Львові

На горі Говерла через влучання блискавки загинули чоловік та 11-річна дівчинка

Кубраков анонсував початок великого діалогу в Європарламенті щодо завислого законопроєкту №5655 про містобудівну реформу

Українська авіація завдала шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українські війська продовжують наступ у Запорізькій області та біля Бахмута

Повідомлено про підозру групі одеситів за умисне ухилення від податків на 82 млн грн

У Львові розібрано близько 43% завалів на місці влучання ракети

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА