Події

15:31 06.07.2023

Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

1 хв читати
Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ворожої ракетної атаки по Львову зросла до п'яти осіб, з-під завалів дістали тіло жінки, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - написав Козицький у телеграм-каналі.

У ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих і 40 поранених, із них одна дитина.

 

Теги: #сша #боєприпаси #козицький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 06.07.2023
США продовжують обговорювати із союзниками прагнення України стати членом НАТО

США продовжують обговорювати із союзниками прагнення України стати членом НАТО

19:18 05.07.2023
Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

Зеленський відзначає постійний прогрес в Україні у виробництві зброї

16:56 04.07.2023
США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

16:12 04.07.2023
Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності

Зеленський привітав американський народ із Днем незалежності

14:56 04.07.2023
Кличко в День незалежності США подякував за підтримку: "Це битва цивілізації та демократії проти тоталітаризму"

Кличко в День незалежності США подякував за підтримку: "Це битва цивілізації та демократії проти тоталітаризму"

04:28 01.07.2023
США стверджують, що за виведенням миротворчих військ з Малі міг стояти Пригожин

США стверджують, що за виведенням миротворчих військ з Малі міг стояти Пригожин

21:37 30.06.2023
Поки немає рішень: Міллі про передачу Україні ракет ATACMS

Поки немає рішень: Міллі про передачу Україні ракет ATACMS

07:29 30.06.2023
У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

У США хочуть оснастити десантні кораблі різними типами безпілотних апаратів

20:49 29.06.2023
Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

Зеленський зустрівся з Майком Пенсом у Києві

07:35 29.06.2023
На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

На саміті НАТО у Вільнюсі Україна може розраховувати на потужний пакет підтримки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із полону додому вдалося повернути ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та двох цивільних

Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

На таврійському напрямку українські сили мають успіхи, втрати ворога за добу понад три роти - Тарнавський

Росіяни допускають до роботи на ЗАЕС некомпетентний персонал - "Енергоатом"

Лукашенко заявив про готовність використовувати ПВК "Вагнер" у Білорусі

ОСТАННЄ

Із полону додому вдалося повернути ще 45 воїнів ЗСУ, Нацгвардії, прикордонної служби та двох цивільних

Буданов: Гадаю, що наразі небезпека штучної техногенної катастрофи на ЗАЕС потроху спадає

Україна і Болгарія активізують оборонну співпрацю

У Макіївці знищили склад, де росіяни зберігали артснаряди і ракети для РЗСВ "Град" - Міноборони України

Кількість постраждалих від ракетного удару по Львову збільшилася до 40 осіб - МВС

СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію, який допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитами українських полонених

Фінляндія надішле Україні засоби ППО, боєприпаси в рамках 17 пакета військової допомоги

На таврійському напрямку українські сили мають успіхи, втрати ворога за добу понад три роти - Тарнавський

Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

"Укренерго" відновило роботу високовольтної лінії 750 кВ на півдні країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА