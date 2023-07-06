Кількість жертв ракетної атаки по Львову збільшилася до 5 осіб - голова ОВА

Кількість загиблих унаслідок ворожої ракетної атаки по Львову зросла до п'яти осіб, з-під завалів дістали тіло жінки, повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

"На жаль, кількість загиблих через нічний ракетний удар по Львову зросла до п’яти. З-під завалів дістали тіло жінки. Щирі співчуття рідним. Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії", - написав Козицький у телеграм-каналі.

У ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих і 40 поранених, із них одна дитина.