Події

14:11 06.07.2023

Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

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Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше п'ятеро осіб, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через ранковий обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка, котра знаходилася на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Через ворожий обстріл селища Приозерного також важких поранень дістали 71-річна жінка та 65-річний чоловік.

Окрім цього, росіяни обстріляли Херсон. Попередньо, постраждали дві людини. Рятувальні служби працюють на місці.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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