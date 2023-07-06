Через обстріли на Херсонщині постраждали щонайменше п'ятеро осіб - голова ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Херсонської області, внаслідок обстрілу постраждали щонайменше п'ятеро осіб, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Через ранковий обстріл Антонівки постраждала 73-річна жінка, котра знаходилася на вулиці. Лікарі надали їй медичну допомогу. Від шпиталізації вона відмовилася", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Через ворожий обстріл селища Приозерного також важких поранень дістали 71-річна жінка та 65-річний чоловік.

Окрім цього, росіяни обстріляли Херсон. Попередньо, постраждали дві людини. Рятувальні служби працюють на місці.