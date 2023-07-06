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12:42 06.07.2023

Постачання артилерії та ATACMS Україні залишаються пріоритетом - Зеленський

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Постачання артилерії та ATACMS Україні залишаються пріоритетом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає пріоритетними постачання далекобійної артилерії, зокрема ракет ATACMS.

"У Росії є більш далекобійна зброя. Тому ATACMS дуже важливі. Чи прискорить це наші кроки вперед? Так. Сто відсотків. За деякими напрямками ми не могли б навіть думати наразі розпочати (наступ - ІФ-У), тому що у нас просто немає відповідної зброї", - сказав Зеленський в інтерв'ю CNN, оприлюдненому в четвер.

"Тому ATACMS - пріоритет, так. Артилерія загалом. У нас є дефіцит артилерії, і ми не можемо вразити всі цілі через відсутність відповідної кількості артилерії. Ми збираємо на ті чи інші напрямки, які пріоритетні, але ми не можемо розірватися. Не вистачає кількості", - зазначив він.

Говорячи про роль винищувачів F-16, Зеленський звернув увагу на гуманітарну роль. "Ми багато разів говорили про зернову ініціативу. Сьогодні, якщо росіяни починають блокувати коридор, нам нічим відповісти. F-16 дає можливість будувати захист у коридорі", - сказав він.

Теги: #постачання #військова_техніка

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