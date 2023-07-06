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11:05 06.07.2023

За результатами основної сесії НМТ-2023 253 учасники провалили тест з української мови та 10755 учасників - з математики

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За результатами основної сесії НМТ-2023 253 учасники провалили тест з української мови та 10755 учасників - з математики

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомив, що за результатами основної сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році 253 учасники не склали тест з української мови і 10755 учасників - з математики.

Згідно з повідомленням пресслужби УЦОЯО, за результатами основної сесії НМТ з української мови 13760 учасників склали тест на 181-200 балів, 34414 учасників - на 161-180 балів, 132484 учасники - на 141-160 балів, 71731 учасник - на 121-140 балів, 7739 учасників - на 100-120 балів, а 253 учасники не склали тест, тобто отримали менше ніж 100 балів.

За результатами основної сесії НМТ з математики 8475 учасників склали тест на 181-200 балів, 12604 учасники - на 161-180 балів, 74849 учасників - на 141-160 балів, 104763 учасники - на 121-140 балів, 48935 учасників - на 100-120 балів, а 10755 учасників не склали тест, тобто отримали менше ніж 100 балів.

Як повідомлялося, за результатами основної сесії НМТ у 2023 році 3 685 абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, а 50 із них отримали 200 балів з усіх трьох предметів. Понад 500 учасників основної сесії НМТ не завершили тестування через тривалі повітряні тривоги. За весь період проведення основних сесій 77 учасників залишили тимчасові екзаменаційні центри через використання під час тестування мобільних телефонів, 6 - через використання рукописних або друкованих матеріалів, 5 - через невиконання вимог і вказівок щодо процедури проходження НМТ.

Теги: #результати #нмт

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