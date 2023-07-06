Патріаршого місцеблюстителя Грузії, імовірно, отруїли - ТБ

Місцеблюстителя патріаршого престолу Грузії, єпископа Шіо Муджірі, ймовірно, отруїли, повідомила в четвер грузинська телекомпанія "Руставі-2", посилаючись на свої джерела.

За даними телекомпанії, про можливе отруєння стало відомо після того, як аналізи виявили в організмі єпископа безліч підозрілих речовин.

Телекомпанія зазначає, що, за її інформацією, у патріархії Грузії не виключають, що місцеблюстителя патріарха хтось отруював поступово протягом певного часу.

Офіційно цю інформацію наразі в патріархії не спростували і не підтвердили.

У свою чергу грузинська телекомпанія "Мтаварі архі" повідомила, що, за її інформацією, єпископа Шио, можливо, отруїли тиждень тому. Телекомпанія, зокрема, зазначає, що після того як йому стало зле під час церковної служби, проведені медичні дослідження виявили в його крові, ймовірно, сліди миш'яку.

Про поточний стан здоров'я місцеблюстителя патріарха не повідомляють.

Католікос-патріарх всієї Грузії Ілля ІІ через слабке здоров'я і неможливість повністю виконувати обов'язки предстоятеля церкви в 2017 році зачитав указ про призначення митрополита Сенакського і Чхороцкуйського Шио патріаршим місцеблюстителем, делегувавши йому частково свої повноваження.