Події

10:10 06.07.2023

Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

1 хв читати

На донецькому напрямку російські окупанти масово обстріляли Авдіївку з артилерії, танків і РСЗВ "Град", внаслідок чого пошкоджено будинки на восьми вулицях, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

Унаслідок обстрілів у Кураховому також пошкоджено два будинки, розпочалася пожежа на сільгоспугіддях. Окрім цього, ворог обстріляв Красногорівку та Костянтинівку Мар'їнської громади, Орлівку Очеретинської громади.

На волноваському напрямку росіяни здійснили обстріл Вугледарської територіальної громади, унаслідок чого в Максимівці пошкоджено п'ять будинків, також з артилерії ворог обстріляв Пречистівку та Вугледар. Через обстріли поранено одну людину у Великій Новосілці, пошкоджено 13 будинків у Шахтарському.

На горлівському напрямку в Торецьку поранення дістала одна людина, пошкоджено десять будинків і два інфраструктурні об'єкти, також будинок у Північному.

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, пошкоджено десять будинків. Також пошкоджень зазнав один будинок у Часовоярській громаді, ще один - у Клебан-Бику Іллінівської громади.

На лисичанському напрямку ворог обстріляв Лиманську громаду, у Тернах зруйновано два будинки та пошкоджено два, в Іванівці ушкоджень зазнали також два будинки, ще один будинок пошкоджено в Сіверську.

Теги: #обстріли #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 06.07.2023
Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

Окупанти 36 разів обстріляли прикордоння Сумської області з артилерії та авіації

21:39 05.07.2023
Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

10:06 05.07.2023
Унаслідок обстрілів Курахівської громади загинув мирний житель

Унаслідок обстрілів Курахівської громади загинув мирний житель

08:23 05.07.2023
Двоє людей загинули й одну поранено внаслідок обстрілів у Херсонській області

Двоє людей загинули й одну поранено внаслідок обстрілів у Херсонській області

08:14 05.07.2023
У результаті атаки ворога на Миколаївщину виникла пожежа площею 500 кв.м

У результаті атаки ворога на Миколаївщину виникла пожежа площею 500 кв.м

07:44 05.07.2023
Вночі у Дніпропетровській області збили ударний БПЛА

Вночі у Дніпропетровській області збили ударний БПЛА

03:07 05.07.2023
У Сумській області внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей та п'ять будинків - ОВА

У Сумській області внаслідок обстрілу пошкоджено ліцей та п'ять будинків - ОВА

12:29 04.07.2023
Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

Через обстріли знеструмлено частину споживачів у Донецькій області та шахту

08:58 04.07.2023
Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

Двоє загиблих унаслідок ранкового удару по Херсону вранці у вівторок - прокуратура

08:50 04.07.2023
Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Череватий: У районі Кліщіївки - потужні бої, деталей поки що не можемо розкривати

Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 34 осіб - голова ОВА

Росіяни вночі атакували Львів "Калібрами", збито сім із десяти крилатих ракет

ЗС України ліквідували 600 окупантів

Зеленський відреагував на наслідки нічного удару росіян по Львову

ОСТАННЄ

Патріаршого місцеблюстителя Грузії, імовірно, отруїли - ТБ

Посол США після атаки РФ на Львів: Ми продовжимо зміцнювати здатність України захищатися

Череватий: У районі Кліщіївки - потужні бої, деталей поки що не можемо розкривати

Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

Кількість постраждалих через ракетний удар по Львову зросла до 34 осіб - голова ОВА

Генсек Ради Європи засудила атаку РФ на Львів

Росіяни вночі атакували Львів "Калібрами", збито сім із десяти крилатих ракет

Українські військові просуваються на північ і на південь від Бахмута

Окупанти обстріляли Вовчанськ, мирного жителя госпіталізовано з пораненнями

РФ вночі атакувала Україну, задіявши щонайменше шість ракетоносіїв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА