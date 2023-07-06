Окупанти масово обстріляли Авдіївку, пошкоджено будинки на восьми вулицях

На донецькому напрямку російські окупанти масово обстріляли Авдіївку з артилерії, танків і РСЗВ "Град", внаслідок чого пошкоджено будинки на восьми вулицях, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

Унаслідок обстрілів у Кураховому також пошкоджено два будинки, розпочалася пожежа на сільгоспугіддях. Окрім цього, ворог обстріляв Красногорівку та Костянтинівку Мар'їнської громади, Орлівку Очеретинської громади.

На волноваському напрямку росіяни здійснили обстріл Вугледарської територіальної громади, унаслідок чого в Максимівці пошкоджено п'ять будинків, також з артилерії ворог обстріляв Пречистівку та Вугледар. Через обстріли поранено одну людину у Великій Новосілці, пошкоджено 13 будинків у Шахтарському.

На горлівському напрямку в Торецьку поранення дістала одна людина, пошкоджено десять будинків і два інфраструктурні об'єкти, також будинок у Північному.

Окупанти завдали ракетного удару по Костянтинівці, пошкоджено десять будинків. Також пошкоджень зазнав один будинок у Часовоярській громаді, ще один - у Клебан-Бику Іллінівської громади.

На лисичанському напрямку ворог обстріляв Лиманську громаду, у Тернах зруйновано два будинки та пошкоджено два, в Іванівці ушкоджень зазнали також два будинки, ще один будинок пошкоджено в Сіверську.