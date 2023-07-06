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09:57 06.07.2023

Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

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Єрмак: Нам потрібно більше ППО, ніж зараз

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ворожий удар по Львову і повідомив, що Україні потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб протидіяти російському терору.

"Удар російською ракетою, попередньо "Калібром", по житловому будинку у Львові. Чергова трагедія і терористичний акт. Є загиблі та поранені цивільні. Росія виготовляє ракети, використовує західні комплектуючі, обходить санкції. Зупинити це можливо лише силою. Нам потрібно більше ППО/ПРО, ніж є зараз", - написав Єрмак у телеграм-каналі в четвер.

Він також наголосив, що "потрібні механізми покарання держав за реекспорт важливих комплектуючих для виробництва ракет до РФ, а також посилення протидії і перекривання лазівок для такого експорту". За словами керівника Офісу президента, відповідні пропозиції є в документі №12 робочої групи Макфола-Єрмака.

Крім цього, Єрмак наголосив, що реальними сигналами, яких боїться президент РФ Володимир Путін, є гарантії безпеки та Україна у складі НАТО.

"Запрошення нашої держави в НАТО з посиленням оборонних спроможностей дозволить перемогти росіян. Членство в НАТО гарантуватиме безпеку Європи на довгі роки. Без цього російський режим, якщо збереже цілісність, зможе продовжувати повітряний терор", - написав Єрмак.

Він також акцентував увагу на тому, що немає гарантій, що під час російських атак одна з ракет випадково не вдарить по сусідніх країнах.

Єрмак підсумував, що рішення прийняти Україну до НАТО буде історичним і змінить історію Європи, а також збереже світовий порядок, посиливши всю архітектуру безпеки.

Як повідомлялося, у ніч на 6 липня російські терористи атакували Львівську область "Калібрами", українські системи ППО збили сім із десяти випущених ракет. Відомо про чотирьох загиблих і 34 поранених, із них одна дитина.

Теги: #ппо #єрмак

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