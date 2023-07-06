Події

07:56 06.07.2023

Єрмак провів другу зустріч з іноземними дипломатами щодо реалізації пунктів Формули миру

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Єрмак провів другу зустріч з іноземними дипломатами щодо реалізації пунктів Формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за дорученням глави держави провів консультації з іноземними дипломатами щодо реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського, яка складається з десяти пунктів.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, зустріч стала продовженням попередніх консультацій, які відбулися 30 червня поточного року. Обговорювалися питання радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також територіальної цілісності України.

У бесіді взяли участь посли країн G7, G19, голова Представництва ЄС в Україні та керівники дипломатичних представництв Туреччини, Південно-Африканської Республіки, КНР, Данії, Бразилії, Індії, Індонезії, Республіки Корея, Австралії, Саудівської Аравії, Мексики, Польщі, Словаччини, Чехії та Ватикану.

Окрему увагу в рамках зустрічі, що відбулася в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, приділили консультаціям щодо звільнення військових і цивільних бранців, яких утримує Росія.

Зокрема, на захід було запрошено офіцера управління бригади "Азов" майора Дмитра Андрющенка та лейтенантку Державної прикордонної служби Олександру Крученко - захисників Маріуполя та "Азовсталі", які пережили російський полон та були звільнені в жовтні 2022 року.

Під час зустрічі Андрій Єрмак зауважив, що "звільнення всіх полонених і депортованих - це один із пунктів Формули миру, яку ініціював Володимир Зеленський, і наша держава продовжує активні консультації з усіма зацікавленими країнами щодо її реалізації".

Своєю чергою начальник Головного управління розвідки Міноборони України, голова Координаційного штабу Кирило Буданов та представник ГУР і Координаційного штабу Ігор Сибіга поінформували послів про результати роботи штабу та програми, які він реалізує.

Крім того, Буданов коротко поінформував учасників про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та наголосив: "єдиний спосіб убезпечити Україну і світ від ядерної загрози - вивести російські війська зі станції і допустити туди МАГАТЕ та українських експертів".

Андрій Єрмак у цьому контексті зауважив: "Україна готова представити своє бачення концепції безпеки на атомних об'єктах, яка могла б стати основою для багатьох країн світу".

Він також запропонував обговорити її на наступній консультації в такому форматі.

 

 

 

Теги: #переговори #єрмак #формула_миру

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