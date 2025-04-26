Зеленський та Стармер обговорили подальші кроки у мирному процесі

Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі у Римі обговорили подальші кроки на шляху досягнення припинення вогню та питання гарантій безпеки.

"Кроки, необхідні для встановлення повного й безумовного припинення вогню та напрацювання подальших гарантій безпеки, – головні теми нашої розмови з Кіром Стармером", - написав він у телеграмі у суботу.

Президент зазначив, що співрозмовники підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні. "Будемо і далі продовжувати роботу в межах коаліції охочих", - додав він.

"Безумовне припинення вогню має бути в небі, на морі та на землі і стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки. І тільки сильні гарантії можуть забезпечити тривалий мир і захист людських життів", - наголосив президент України.