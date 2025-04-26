Інтерфакс-Україна
Події
17:29 26.04.2025

Фон дер Ляєн та Трамп у Римі домовилися про зустріч

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп за результатом короткої розмови під час церемонії поховання Папи Римського Франциска у Римі домовилися організувати двосторонню зустріч у майбутньому, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії Ануара Ель-Ануні.

"Під час короткого обміну думками, президентка фон дер Ляєн і президент Трамп домовилися про зустріч", – повідомив Ануар Ель-Ануні. Він не уточнив жодних інших деталей стосовно майбутньої зустрічі.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому Трамп та фон дер Ляєн потискають один одному руки і про щось коротко перемовляються. Це був перший прямий контакт двох лідерів з часу переобрання Трампа на посаду президента США.

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #трамп

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