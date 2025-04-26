Трамп: можливо, Путін не хоче зупинити війну, і з ним треба боротися по-іншому

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Президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі допустив, що Володимир "Путін не хоче зупинити війну", тому "з ним треба боротися по-іншому".

"У Путіна не було жодних причин для того, щоб стріляти ракетами по цивільним районам, містам і селищам протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто грає зі мною, і з ним треба боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"? Занадто багато людей гине!!!"", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social по дорозі до США з Італії, де він відвідав похорон Папи Римського.

Трамп в черговий раз розкритикував своїх попередників і заявив, що немає нічого спільного "з цією дурною війною". "Це війна Сонного Джо Байдена, а не моя. Вона була програшна з першого дня, її не повинно було бути, і не було б, якби я був президентом на той час. Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад", – заявив Трамп.

Як повідомлялося, перед похороном Папи Римського у Римі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України. Зеленський заявив, що у його зустрічі з Трампом є потенціал стати історичною. У Білому домі також назвали зустріч дуже продуктивною.