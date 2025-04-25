Інтерфакс-Україна
Події
17:15 25.04.2025

Трамп: для угоди з Україною та Росією немає жодних крайніх термінів

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Трамп: для угоди з Україною та Росією немає жодних крайніх термінів

Переговори з РФ просуваються добре, але крайніх термінів для підписання угоди немає, заявив президент США Дональд Трамп.

"Так, ми ведемо перемовини з Путіним прямо зараз, поки говоримо. І у нас багато всього відбувається. І я думаю, зрештою, ми прийдемо до безлічі хороших угод, включаючи тарифні та торгові угоди. Ми збираємося зробити нашу країну багатою, але ми збираємося спробувати вийти з війни, щоб урятувати 5000 людей на тиждень. І це моя ціль. Я хочу врятувати 5000 молодих людей. Вони переважно українці, росіяни. П'ять тисяч молодих українських та російських чоловіків. І це велика честь, якщо я зможу це зробити. Я думаю, я думаю, ми досить близькі", - сказав Трамп, спілкуючись з журналістами перед відльотом до Риму на похорони Папи Франциска.

"Жодних крайніх термінів. Я просто хочу зробити це якнайшвидше", - додав він.

Теги: #переговори #трамп

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