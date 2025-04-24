Трамп заявляє, що має "свій дедлайн" щодо мирних переговорів між РФ та Україною, але уникає називати конкретну дату

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре заявив, що він впевнений в тому, що Росія і Україна "обидві хочуть миру", та закликає їх скоріше "сісти за стіл переговорів", а також вважає, що вважає, що Путін прислухається до його заклику утриматися від нанесення нових масованих ударів по України.

"Ми довго чекаємо, вони повинні сісти за стіл переговорів, і я думаю, що вони отримають мир", - завив він журналістам в Овальному кабінеті.

Відповідаючи на питання про крайній термін для укладення угоди, Трамп додав: "У мене є свій власний термін. І ми хочемо, щоб це було швидко. ", але уникнув назвати його.

"Я кажу, що ми можемо врятувати тисячі людей, і мені не подобається, що це займає багато часу", - вкотре зауважив Трамп.

Прем'єр-міністра Норвегії також запитали про переговори щодо припинення війни, і він похвалив Трампа.

"Я вітаю Трампа за дуже важливі ініціативи, спрямовані на припинення цього конфлікту", - сказав Стьоре.

На запитання журналіста, чи дослухається Путін до його заклику припинити масові ракетні удари по Україні, Трамп коротко відповів: "Так".