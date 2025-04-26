Зеленському дали місце в першому ряду на церемонії поховання папи Франциска всупереч ватиканському протоколу

У Ватикані пішли на порушення протоколу розсадки світових лідерів на церемонії поховання папи Франциска, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському місце у першому ряду, повідомляє The Telegraph у суботу.

"Ватикан скасував протокол, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце в першому ряду на похороні Папи Франциска разом з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном. Пан Зеленський прибув до Риму з дружиною Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах в Україні. Лідера зруйнованої війною країни зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з паном Трампом на їхніх перших переговорах після розриву відносин в Овальному кабінеті", - пише The Telegraph.

Видання зазначає, що Ватикан вжив спеціальних заходів, щоб забезпечити пану Зеленському чільне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів розсаджували відповідно до назви їхньої країни і того, чи є вони главами держав чи урядів. Відтак Володимир Зеленський і Дональд Трамп сиділи на відстані 11 місць один від одного в першому ряду.