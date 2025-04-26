Ляєн після зустрічі з Зеленським: Європа підтримуватиме Україну в переговорному процесі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру, зокрема у переговорному процесі "для досягнення справедливого і тривалого миру".

"Шановний президенте України Володимире Зеленський, Європа завжди підтримуватиме Україну в її прагненні до миру. Ви можете розраховувати на нашу підтримку за столом переговорів для досягнення справедливого і тривалого миру", - такий допис вона зробила у соціальній мережі Х у суботу після зустрічі з Зеленським у Римі.

Вона зазначила, що сьогодні також обговорювались "кроки, яких вживає Україна, щоб заслужити своє місце в нашій (європейській – ІФ-У) сім'ї народів".

Як повідомляє "Суспільне", зустріч з фон дер Ляєн тривала близько пів години і відбувалась за зачиненими дверима у форматі тет-а-тет. Серед тем розмови — євроінтеграція, переговори щодо вступу в ЄС, безпекова ситуація, продовження санкційної політики.

Президент Зеленський також уже зустрівся з премʼєркою Італії Мелоні. Раніше він провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Після церемонії прощання з Папою Франциском Зеленський мав зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

26 квітня президент України і перша леді взяли участь у церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.