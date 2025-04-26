Єрмак висловив вдячність керівниці апарату Білого дому та раднику президента США "за конструктивну роботу"

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак привітав керівницю апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз та радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца на заходах у Римі.

"Був радий побачити сьогодні керівницю апарату Білого Дому Сьюзі Вайлз та радника президента США з нацбезпеки Майкла Волца. Вдячний за конструктивну роботу та постійну взаємодію, а також партнерство між нашими країнами", - написав він у телеграмі у суботу.

"Продовжуємо роботу", - додав Єрмак.