Інтерфакс-Україна
Події
15:43 26.04.2025

Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ

1 хв читати
Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ
Фото: Офіс Президента України

Під час зустрічі у Римі президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили кроки для наближення миру, повідомив Зеленський, передає Суспільне.

"У нас була дуже продуктивна зустріч. Я не хочу вдаватися в подробиці, якщо це можливо, тому що питання були делікатними. Звичайно, мова йшла про те, як наблизити мир і яким був результат позитивних зустрічей у Парижі та Лондоні. І ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб наблизити мир в Україні", - сказав Зеленський.

Теги: #трамп #зустріч #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:37 26.04.2025
Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

Зеленський зустрівся зі Стармером у резиденції посла Великої Британії в Італії

15:15 26.04.2025
Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

14:46 26.04.2025
Трамп повертається в США з Риму – ЗМІ

Трамп повертається в США з Риму – ЗМІ

14:43 26.04.2025
Зеленський і Макрон у Римі обговорили тет-а-тет подальші мирні зусилля

Зеленський і Макрон у Римі обговорили тет-а-тет подальші мирні зусилля

14:29 26.04.2025
Зеленський про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів

Зеленський про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів

14:19 26.04.2025
Зеленський на церемонії прощання з Папою Римським був у стриманому, але стильному костюмі від українського виробника – власник "ТК Груп" Соколовський

Зеленський на церемонії прощання з Папою Римським був у стриманому, але стильному костюмі від українського виробника – власник "ТК Груп" Соколовський

13:12 26.04.2025
"Конструктивно" - так Єрмак підписав фото зустрічі президентів України і США

"Конструктивно" - так Єрмак підписав фото зустрічі президентів України і США

12:57 26.04.2025
Зеленський і Трамп домовилися продовжити переговори - Никифоров

Зеленський і Трамп домовилися продовжити переговори - Никифоров

12:18 26.04.2025
У Білому домі назвали зустріч Трампа і Зеленського у Римі продуктивною – ЗМІ

У Білому домі назвали зустріч Трампа і Зеленського у Римі продуктивною – ЗМІ

11:33 26.04.2025
Зеленський і Трамп проведуть додаткові переговори у Римі - ЗМІ

Зеленський і Трамп проведуть додаткові переговори у Римі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

Продовження зустрічі Зеленського та Трампа не було - джерело

Зеленський про зустріч з Трампом: має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів

Зеленський і Трамп домовилися продовжити переговори - Никифоров

Українські захисники збили 66 ворожих БпЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачений

ОСТАННЄ

Кількість поранених через ворожі обстріли Донеччини зросла до 8 людей - прокуратура

Єрмак висловив вдячність керівниці апарату Білого дому та раднику президента США "за конструктивну роботу"

Сибіга і Барро обговорили наступні кроки у мирному процесі

Збій у онлайн-сервісах у суботу стався через знеструмлення будівлі хмарного провайдера De Novo - гендиректор компанії

ЗСУ продовжують операцію на Курщині, заяви Кремля не відповідають дійсності – Генштаб ЗСУ

Рютте у Вашингтоні обговорював, зокрема, питання "справедливого і тривалого завершення війни проти України"

Троє цивільних загинуло, семеро зазнали поранень на Донеччині через ворожі обстріли у суботу

"Дія" відновила роботу

Росіяни завдали ракетного удару по Шосткинській громаді Сумської області - обладміністрація

В Україні похолодає, очікуються заморозки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА