Зеленський і Трамп обговорили кроки для наближення миру – ЗМІ

Фото: Офіс Президента України

Під час зустрічі у Римі президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили кроки для наближення миру, повідомив Зеленський, передає Суспільне.

"У нас була дуже продуктивна зустріч. Я не хочу вдаватися в подробиці, якщо це можливо, тому що питання були делікатними. Звичайно, мова йшла про те, як наблизити мир і яким був результат позитивних зустрічей у Парижі та Лондоні. І ми хочемо продовжувати такі зустрічі, щоб наблизити мир в Україні", - сказав Зеленський.