Інтерфакс-Україна
Події
22:25 23.04.2025

Келлог охарактеризував переговори з українською делегацією в Лондоні як позитивні

1 хв читати

Спеціальний представник Президента США з питань України Кіт Келлог вважає позитивними переговори з українською делегацією в Лондоні у середу. Про це він написав на платформі X.

"Позитивні переговори в Лондоні з Андрієм Єрмаком. Настав час рухатися вперед за директивою президента Трампа щодо війни UKR-RU: припинити вбивства, досягти миру та поставити Америку на перше місце", - написав Келлог в X.

Як повідомлялося у Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом. Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, українська делегація наголосила на тому, що "негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру".

Джерело: https://x.com/generalkellogg/status/1915117917324427727

Теги: #келлог #переговори #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 23.04.2025
Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США напередодні весняного саміту Світового банку та МВФ

Шмигаль зустрівся з міністром фінансів США напередодні весняного саміту Світового банку та МВФ

20:57 23.04.2025
Умєров назвав зустріч з Келлогом продуктивною та успішною: Демонструємо відкритість до мирного врегулювання

Умєров назвав зустріч з Келлогом продуктивною та успішною: Демонструємо відкритість до мирного врегулювання

20:53 23.04.2025
Українська делегація у Лондоні домовилася продовжувати діалог з Келлогом - Єрмак

Українська делегація у Лондоні домовилася продовжувати діалог з Келлогом - Єрмак

19:40 23.04.2025
Шмигаль представив переваги інвестування в Україну під час зустрічі з американським бізнесом у Вашингтоні

Шмигаль представив переваги інвестування в Україну під час зустрічі з американським бізнесом у Вашингтоні

18:35 23.04.2025
Глава МЗС Великої Британії: працюємо із США, Україною та європейськими союзниками для забезпечення справедливого і міцного миру

Глава МЗС Великої Британії: працюємо із США, Україною та європейськими союзниками для забезпечення справедливого і міцного миру

14:38 23.04.2025
Україна готова обговорювати мирну угоду з Росією, але тільки після реального припинення вогню – ЗМІ

Україна готова обговорювати мирну угоду з Росією, але тільки після реального припинення вогню – ЗМІ

09:39 23.04.2025
Переговори у Лондоні відбудуться на рівні посадовців п'яти держав

Переговори у Лондоні відбудуться на рівні посадовців п'яти держав

00:41 23.04.2025
США на переговорах у Лондоні у середу представлятиме спецпредставник Келлог – Держдеп

США на переговорах у Лондоні у середу представлятиме спецпредставник Келлог – Держдеп

21:28 22.04.2025
Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

Путін пропонує зупинити вторгнення в Україну вздовж нинішньої лінії фронту

20:55 22.04.2025
США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

США пропонують визнати Крим російським у міру активізації мирних переговорів

ВАЖЛИВЕ

У Генштабі ЗС України підтвердили удар по заводу з виробництва ударних БпЛА в російському Татарстані

Трамп: Заяви про юридичне невизнання Україною окупації Криму шкодять мирним переговорам з РФ

Зеленський буде у ПАР в четвер разом з Свириденко, президентський борт вже над Африкою

Шмигаль прибув до Вашингтона, зустрівся з Столтенбергом

Україна готова до переговорів, але не до капітуляції та визнання окупації Криму – Свириденко про зустріч у Лондоні

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 124 ворожі атаки - Генштаб

Зеленський про зустріч у Лондоні: впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть згідно зі своїми сильними рішеннями

Рятувальники ліквідували пожежі, спричинені нічною атакою російських БпЛА в Харкові

Рубіо: США зараз краще розуміють російську позицію

Сибіга про зустрічі в Лондоні: Ми підтвердили відданість України мирним зусиллям за лідерства Трампа

Норвегія внесе новий внесок у 2,4 мільярда норвезьких крон до Фонду допомоги Світового банку для України

ДБР провело обшук у ексуповноваженої АМКУ, ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді

У Генштабі ЗС України підтвердили удар по заводу з виробництва ударних БпЛА в російському Татарстані

У Марганці 54 постраждалих від удара дрона по автобусу, 31 у лікарні

Внаслідок удару ворожого БпЛА по Чугуєву постраждав мирний перехожий – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА