Відновлення відносин між народами України та Росії потребуватиме покарання злочинців, визнання Росією агресії та довгого часу - Зеленський



Президент України Володимир Зеленський вважає, що для відновлення відносин між українським і російським народами потрібне покарання злочинців, визнання Росією агресії і довгий час.

Він сказав про це, виступаючи по відеозв'язку в середу ввечері перед студентами аргентинських університетів.

"Якщо прийшли до вас у дім, убили когось із рідних, потім ґвалтували когось із ваших знайомих, потім замінували сільськогосподарські землі, щоб ми не могли вирощувати хліб, потім атакували всю зиму нас ракетами... Вони вбили людей. Кілька тисяч шкіл зруйновано. Убили дітей. І після всього цього, коли ви все це пройшли... як ви думаєте, можна відновити стосунки з цими людьми?" - запитав Зеленський.

"Зрозумійте, усі, хто втратив когось із рідних, усі ненавидять їх. Ненавидять убивць. Тих, хто закликав нас убивати. І ненавидять тих, хто так само мовчав, тому що в цей момент нас убивали", - сказав президент.

Він зазначив, що "історія показує, що справедливість має бути. Вбивці - сісти за ґрати. Контроль за своєю землею має бути відновлений. Агресор, як це було в багатьох війнах світу, має визнати, що він агресор".

"Будуть нові, напевно, колись люди на території Росії, і вони повинні визнати, що це трагедія, яку вони принесли на Україну, нашу землю і на землю в цілому", - сказав президент.

І коли все це буде, додав він, "до цього вам ще належить додати час. Я впевнений, довгий час. І інших ліків у мене немає".

