Події

21:39 05.07.2023

Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

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Унаслідок обстрілу в Білозерці Херсонської області постраждало шестеро людей

Окупанти відкрили вогонь по Білозерці Херсонської області, за попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу ввечері.

"Російська армія вдарила по житлових будинках у Білозерці. Відомо, що постраждали шість мирних людей. Травми несумісні з життям отримав 58-річний чоловік, який перебував у гаражі. У самому будинку сталася пожежа", - написав він у телеграм-каналі.

Також, повідомив Єрмак, постраждав 10-річний хлопчик і 56-річна жінка.

Унаслідок удару по ще одному будинку легких поранень зазнав 51-річний чоловік, а також дві жінки, 70 і 41 рік.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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