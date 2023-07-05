Події

21:10 05.07.2023

У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

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У ФРН і Нідерландах двоє людей загинули в результаті урагану "Полі"

У Нідерландах і в Німеччині через ураган "Полі" загинули щонайменше двоє людей, мешканців районів, які зачепила стихія, закликають не залишати домівок, передає в середу Associated Press.

У голландському Гарлемі жінка загинула під час падіння дерева на автомобіль, у якому вона перебувала. У ФРН ураган також забрав життя жінки - на неї впало дерево на вулиці в місті Реде поблизу кордону з Нідерландами.

Королівський інститут метеорології Нідерландів у середу оголосив попередження про небезпеку найвищого рівня для трьох провінцій у країні. За його даними, пориви вітру на узбережжі на захід від Амстердама досягали швидкості понад 145 км на годину.

Ураган повалив дерева на машини і будинки в Амстердамі, на міжміських автотрасах. Місцеві ЗМІ публікують фотографії з Гааги і Гарлема, де на вулицях скупчилося сміття і уламки після того, як там пройшов ураган, деякі дерева викорчувано із землі з корінням.

Згодом ураган вщух і був знижений до категорії шторму. Проте багато рейсів в аеропорту "Схіпгол" (Нідерланди) – найбільш завантаженій повітряній гавані Європи, скасовано або відкладено, і очікується, що повітряний рух буде ускладнено і найближчим часом. На півночі Нідерландів також призупинено рух транспорту залізницею.

У Німеччині скасовано поромне сполучення в популярних у туристів районах на узбережжі Північного моря.

 

 

Теги: #ураган #жертви #німеччина

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