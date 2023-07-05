Події

20:05 05.07.2023

Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, попередньо, підірвавши себе

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Чоловік, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді, загинув, попередньо, підірвавши себе

Чоловік, який підірвав вибуховий пристрій у будівлі Шевченківського районного суду міста Києва в середу, загинув, двоє співробітників підрозділу КОРД Національної поліції України дістали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе. Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРД. Їхнє життя врятували щити, з якими переміщалися спецпризначенці", - написав Клименко в телеграмі.

Раніше пресслужба Київської міської прокуратури повідомила: "Попередньо встановлено, що обвинувачений, доставлений до суду для участі в судовому засіданні, перебуваючи у вбиральні, здійснив спробу втечі з-під варти. При цьому він використав невстановлений вибуховий пристрій. Наразі він закрився всередині конвойного приміщення. Вживаються заходи щодо його затримання". За даними столичної прокуратури, є інформація про двох постраждалих серед правоохоронців, проте дані уточнюються.

Інформація про вибух надійшла правоохоронцям близько 17:20.

Раніше джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що доставлений до суду у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк підірвав гранату в конвойному приміщенні.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва мав продовжити термін тримання Гуменюка під вартою. Унаслідок теракту біля Верховної Ради у серпні 2015-го загинули четверо нацгвардійців, а ще 65 військовослужбовців дістали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Гуменюка тримали в СІЗО майже 8 років, від початку вторгнення він просив уже звільнити його з-під варти, щоб мобілізуватися, але йому відмовляли.

Теги: #вибух #жертви #шевченківський_райсуд

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