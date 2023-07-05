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18:40 05.07.2023

У приміщенні Шевченківського суду в Києві чоловік підірвав гранату - МВС

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У приміщенні Шевченківського суду в Києві чоловік підірвав гранату - МВС

У середу ввечері в приміщенні Шевченківського районного суду в Києві прогримів вибух - чоловік, доставлений на судове засідання, підірвав гранату, правоохоронці працюють на місці події, повідомляє МВС.

"Поліцейські отримали інформацію про вибух, що стався в приміщенні суду в Шевченківському районі. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - ідеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.

Глава МВС Ігор Клименко написав у своєму телеграм-каналі: "За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання".

"Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", - закликав він.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" в правоохоронних органах повідомило, що доставлений до суду у справі про вибух гранати в будівлі Верховної Ради у 2015 році Ігор Гуменюк підірвав гранату в конвойному приміщенні.

За попередньою інформацією, Гуменюк не брав нікого в заручники, про що повідомила низка пабліків.

Теги: #суд #вибух #київ

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