Події

17:14 05.07.2023

Треба бути напоготові, але не боятися - заступник голови Офісу президента України про ставлення до погроз Москви перед самітом НАТО

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Треба бути напоготові, але не боятися - заступник голови Офісу президента України про ставлення до погроз Москви перед самітом НАТО

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква закликає країни Заходу "бути напоготові, але не боятися" переходу оголошених Москвою "червоних ліній".

"Я не думаю, що вони (партнери - ІФ-У) бояться "червоних ліній". Принаймні, хотілося б в це вірити, тому що ми ж пам'ятаємо, які "червоні лінії" малював Путін. Дивіться, що страшного сталося після вступу Фінляндії до НАТО? А скільки було галасу? Що страшного станеться після, сподіваємося, дуже близького вступу Швеції? Тому настав час не боятися, як не боїться Україна, як не боїться президент Зеленський", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, "події, що відбувалися в Росії позаминулого тижня, так званий путч Пригожина, наразі кардинальним чином змінюють ситуацію щодо того, боятися Путіна, чи ні".

"Цей випадок показав ефемерність системи розпіареної "міцної" влади. Я завжди кажу, що так само, як зник міф про другу найсильнішу армію світу, коли вони почали відкриту агресію щодо України, так само поступово зникає міф про якусь супер-міцну систему, де все працює чітко. Збройні сили Росії ми вже побачили, тепер до них додався і весь безпековий правоохоронний блок - ФСБ, МВС, Росгвардія тощо", - сказав він.

"Ми хочемо показати нашим партнерам, що наразі якраз є те вікно можливостей, коли можна не лише не боятися, а можна діяти рішуче та радикально", - сказав заступник голови Офісу президента.

Відповідаючи на запитання про страх у країнах Заходу перед Третьою світовою війною, Жовква сказав: "Страх, напевно, є, але це такі страшилки, якими Росія користуватиметься. Вони постійно погрожують або ядерною зброєю, або хімічною, або біологічною, або одночасно всією разом".

"Чи потрібно розуміти, що це може статися? Потрібно. Ми після Каховки побачили, що, на жаль, все можливо в Росії саме через цю неорганізованість, інколи, одна рука не знає, що робить інша. Тому потрібно бути напоготові, але не боятися", - вважає він.

Теги: #нато #саміт #жовква

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