Глава МЗС Туреччини і держсекретар США обговорили "зернову угоду"

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан у середу обговорив телефоном із держсекретарем США Ентоні Блінкеном "Чорноморську зернову ініціативу", а також питання приєднання Швеції до НАТО, повідомляє "Анадолу" з посиланням на джерела.

"Фідан і Блінкен говорили про розширення НАТО, чорноморську "зернову угоду" і співпрацю в боротьбі з синтетичними наркотиками", - інформує агентство.

"Зернову угоду" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року. Дію ініціативи продовжували в листопаді 2022 року на 120 днів, до березня, потім ще двічі - на два місяці (наразі вона діє до 17 липня).