Події

14:32 05.07.2023

Тарнавський повідомив про успіхи на таврійському напрямку та знищення ще 25 одиниць військової техніки росіян

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Тарнавський повідомив про успіхи на таврійському напрямку та знищення ще 25 одиниць військової техніки росіян

На таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога з позицій, є успіхи: за добу знищено 25 одиниць військової техніки росіян, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільну техніку", - написав він у телеграм-каналі.

Знищено дев'ять складів боєприпасів ворога.

Теги: #напрямок #таврійський

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