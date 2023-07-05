Тарнавський повідомив про успіхи на таврійському напрямку та знищення ще 25 одиниць військової техніки росіян

На таврійському напрямку Сили оборони України системно вибивають ворога з позицій, є успіхи: за добу знищено 25 одиниць військової техніки росіян, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема 2 ББМ, 3 гармати Д-30, гармату 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", РЛС "Зоопарк" та автомобільну техніку", - написав він у телеграм-каналі.

Знищено дев'ять складів боєприпасів ворога.