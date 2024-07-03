На харківському напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій

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На харківському напрямку російські окупанти намагаються нарощувати темпи наступальних дій, також здійснили перекидання підрозділів із куп'янського напрямку, повідомив представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"На нашому напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій. Намагається вклинюватися в оборону наших військ або відновити втрачене становище", - сказав він в ефірі телемарафону в середу ввечері.

Саранцев зазначив, що від початку поточної доби було відбито 6 атак ворога поблизу Вовчанська і Липців.

"Ставлячи за мету прорив нашої оборони, противник укотре провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність. І продовжують штурмувати Сили оборони", - розповіли в ЗСУ.

Саранцев зазначив, що росіяни змушені вводити резерви або здійснювати переміщення військ з інших напрямків. Речник нагадав, що противник перемістив до Вовчанська три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

"А в район н.п. Глибоке противник здійснив перекидання груп зі складу першого мотострілецького батальйону. Ці підрозділи були перекинуті з іншого напрямку - зокрема, з Куп'янського", - повідомив Саранцев, додавши, що у російських військових низька мотивація.