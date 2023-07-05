Події

13:29 05.07.2023

Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

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Ставка верховного головнокомандувача розпорядилася посилити північний напрямок - Зеленський

На Ставці верховного головнокомандувача в середу головкому ЗСУ Валерію Залужному було дано вказівку посилити північний напрямок.

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів. Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатома" Котіна та директора ХАЕС Козюру", - написав президент України Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

"Друге – ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Головкому – розпорядження посилювати Північ", - зазначив він.

На Ставці також розглядали "подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка".

"Доповіді: командувач сил логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишін, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков", - написав президент. 

Теги: #ставка #головнокомандувач

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