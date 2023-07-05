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12:37 05.07.2023

"Зерновий коридор" заблоковано на вхід із 29 червня - СКЦ

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"Зерновий коридор" заблоковано на вхід із 29 червня - СКЦ

Останні інспекції суден на вхід до "зернового коридору" зафіксовано 28 червня: ними стали турецький балкер TQ Samsun і TK Majestic під прапором Сент-Кітс і Невіс, які прямували до порту "Одеса", повідомляється на сайті Спільного координаційного центру.

Згідно з його даними, у зворотному напрямку в липні було здійснено дві інспекції: 4 липня суховантажу Akdeniz M із 30 тис. тонн пшениці до Туреччини з "Одеси" і 2 липня суховантажу Agapi S із 55,88 тис. тонн кукурудзи до Нідерландів із порту "Чорноморськ".

З урахуванням оприлюднених даних, наразі в "зерновому коридорі" ще сім суден уже вийшли з українських портів "Одеса" і "Чорноморськ" з агропродукцією (три з них до Китаю і по одному в Індію, Туреччину, Джибуті та Францію), і ще три перебувають під завантаженням або слідують до них.

Раніше Мінвідновлення України повідомило, що СКЦ через дії російської сторони з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу з 29-ти, які подали заявки. Інформацію про припинення поповнення "коридору" з 26 червня підтвердила й ООН. Якщо нові судна не зможуть брати участь в ініціативі, у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли спливає термін дії угоди, підкреслило Мінвідновлення.

Загалом, за даними СКЦ, за час роботи "зернового коридору" з початку серпня з України було експортовано 32,8 млн тонн агропродукції, зокрема 16,81 млн тонн кукурудзи, 8,91 млн тонн пшениці, 1,86 млн тонн шроту соняшнику, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, 0,99 млн тонн ріпаку і 0,80 млн тонн соєвих бобів.

Уточнено, що загалом з українських портів вийшло 1001 судно, зокрема п'ять у липні, 38 у червні, 33 у травні, 64 у квітні, тоді як пік було зафіксовано у вересні-жовтні минулого року - відповідно 178 і 180 суден. При цьому з початку травня із "зернової угоди" через позицію російської сторони виключено найбільш глибоководний український порт "Південний".

Кількість інспекцій на вхід у червні впала до 22 з 40 у травні, 54 у квітні та 89 у березні, хоча у вересні минулого року їх було здійснено 186.

У результаті експорт у червні становив 2,02 млн тонн і в травні - 1,33 млн тонн порівняно з 2,79 млн тонн у квітні та 3,93 млн тонн у березні.

Як повідомлялося, "Чорноморську зернову ініціативу" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії. Її суть у створенні коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного" в умовах війни Росії проти України. Ініціатива була укладена на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляла, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджувала, що лише на 60 - до 18 травня, і наполягала на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі російською агропродукцією та добривами.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 17 травня заявив, що "зернова ініціатива" продовжить роботу ще два місяці, що пізніше підтвердив генсек ООН Антоніу Гуттереш. Однак глава ООН заявив, що невирішені питання ще залишаються.

МЗС РФ 4 липня заявило, що не бачить підстав для продовження реалізації "зернової угоди". "Із п'яти "системних" завдань, розв'язання яких дало б змогу усунути ці перешкоди, - перепідключення Россільгоспбанку; запчастини для сільгосптехніки; реанімування аміакопроводу Тольятті-Одеса; транспортна логістика і страхування; "розморожування" активів, - перші три, вочевидь, знято з порядку денного, а досягнення будь-якого прогресу щодо решти двох не проглядається", - стверджує російське МЗС, зазначивши, що російська сторона нібито сприяє тому, щоб усі судна, які беруть участь у "зерновій угоді", змогли вийти з Чорного моря до завершення терміну її дії.

Теги: #блокування #зернова_ініціатива

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