Події

12:16 05.07.2023

Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

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Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом.

Це закріплено згідно з указом президента України №370/2023 від 5 липня, опублікованим на офіційному порталі глави Української держави.

Маркарова з 25 лютого 2021 року є Надзвичайним і Повноважним послом України в США.

Антигуа і Барбуда - держава на однойменних островах та острові Редонда в групі Малих Антильських островів (Карибське море). 

Теги: #посол #антигуа #маркарова

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