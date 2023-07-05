Маркарову призначено послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову Надзвичайним і Повноважним послом України в Антигуа і Барбуда за сумісництвом.

Це закріплено згідно з указом президента України №370/2023 від 5 липня, опублікованим на офіційному порталі глави Української держави.

Маркарова з 25 лютого 2021 року є Надзвичайним і Повноважним послом України в США.

Антигуа і Барбуда - держава на однойменних островах та острові Редонда в групі Малих Антильських островів (Карибське море).