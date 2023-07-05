Тарнавський: Росіяни спеціально ціляться по західній техніці, для них це пріоритет

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ситуація на півдні стабільна, проте Сили оборони України зіштовхуються з тотальним мінуванням полів, протитанковими засобами та широкомасштабними операціями противника з повітря.

"Головне, що ми не задіяли ще весь свій потенціал", - сказав Тарнавський в інтерв'ю ABC News.

Водночас він наголосив, що українські захисники на півдні стикаються з величезними мінними полями.

"Триває запекле протистояння з противником, який використовує мінні поля, протитанкові засоби. Вони проводять широкомасштабні операції з повітря, завдають авіаційних та ракетних ударів", - сказав він.

Генерал також зазначив, що росіяни цілеспрямовано ціляться по західній техніці. "Вони намагаються знищити якомога більше техніки. Для них це пріоритет", - заявив Тарнавський.

Коментуючи загрозу застосування Росією ядерної зброї, генерал сказав, що його це абсолютно не лякає. "Звісно, ми маємо враховувати той факт, що ядерна зброя вже є в Білорусі або буде там розміщена. Тому ми маємо враховувати це під час складання планів і прогнозів на майбутнє. Але мене це абсолютно не лякає", - зазначив він.