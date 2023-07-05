Радіаційний фон в Україні - у межах норми

Радіаційний фон в Україні - у межах норми, повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

"У 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані показники перебувають у межах середньомісячних величин", - ідеться в повідомленні МВС у середу вранці.

"Це свідчить про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об'єктах України й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", - наголошується в повідомленні.