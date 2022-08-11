"Енергоатом": радіаційний фон на Запорізькій АЕС у межах норми, пожеж на станції немає

Станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій атомній електростанції становить 11-12 мкР/година, що відповідає природним нормам, повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі у четвер.

"Жодної пожежі, зокрема на другому енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ, немає", - зазначили в компанії.

Як пояснили в "Енергоатомі", російські агресори розповсюджують чергові фейки для подальшої дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС та нагнітання панічних настроїв серед населення.

У НАЕК закликали довіряти лише офіційним джерелам, які надають перевірену інформацію.

Як повідомлялося, російські окупанти у четвер знову обстріляли Запорізьку АЕС і розташовані поруч об'єкти. Зокрема, зафіксовано п'ять "прильотів" у районі комендатури станції - безпосередньо поруч із дільницею зварки та сховищем джерел випромінювання.

На невеликій ділянці зайнялася трава, ніхто не постраждав.

Крім того, окупанти обстріляли район пожежної частини, розташованої неподалік ЗАЕС.