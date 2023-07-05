На Луганщині ворог наступав на південь від Новоселівського та намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій

Минулої доби ворог намагався наступати на південь від Новоселівського, а також за підтримки авіації намагався витіснити українських військових із займаних позицій на захід від Нововодяного і на південь від Діброви, але успіху не мав, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор у середу вранці.

Крім того, повідомляється про обстріл з артилерії с. Невського Красноріченської громади та с. Білогорівки Лисичанської громади.

За словами Лисогора, через втрати в живій силі керівництво армії РФ змушує комплектувати підрозділи колишніми ув'язненими.

"Однак командування 20 гвардійської загальновійськової армії окупаційних військ, що базується на Луганщині, намагається відмовитися від пропозиції зверху через низький рівень військової підготовки, підвищені ризики дезертирства та прояви непокори, які спостерігаються в рядах інших формувань ворога", - написав він у телеграм-каналі.