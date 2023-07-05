Події

08:23 05.07.2023

Двоє людей загинули й одну поранено внаслідок обстрілів у Херсонській області

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Двоє людей загинули й одну поранено внаслідок обстрілів у Херсонській області

За минулу добу вівторка через обстріли росіян загинули двоє місцевих мешканців Херсонської області, ще один дістав поранення, пошкоджено будівлю школи та об'єкт критичної інфраструктури, передає голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 465 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників і авіації, а також по місту Херсон ворог випустив 27 снарядів", - написав Прокудін у телеграмі у середу вранці.

Начальник ОВА повідомив, що росіяни влучили в житлові квартали населених пунктів області. Зокрема пошкоджено школу в селі Велетенське та будівлю об'єкта критичної інфраструктури в Херсонському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще одну - поранено", - підсумував Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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