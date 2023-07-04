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20:09 04.07.2023

Група Єрмака-Макфола представила новий звіт щодо посилення санкцій проти військово-промислового комплексу РФ

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Група Єрмака-Макфола представила новий звіт щодо посилення санкцій проти військово-промислового комплексу РФ

Міжнародна робоча група з санкцій проти РФ, яку очолюють голова Офісу президента Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI) посол Майкл Макфол, представила звіт, спрямований на обмеження доступу російського військово-промислового комплексу до західних технологій.

"Цей документ містить переконливі докази того, як західні складові й далі сприяють повномасштабному вторгненню Росії та війні проти України. Російська ракета Х-101, яка 13 червня поточного року вбила 11 осіб, зокрема одну дитину, у п'ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі, містила 53 критично важливі компоненти, отримані з демократичних країн", - цитує Єрмака пресслужба глави Української держави.

За словами керівника ОП, у звіті подано детальні рекомендації щодо того, як зупинити потрапляння критично важливих компонентів для ракет із демократичних держав до країни-агресора.

"У разі їх виконання ми суттєво обмежимо можливості Росії виробляти нові ракети і поповнювати свій арсенал", - зазначив Єрмак.

Він також наголосив, що у другому півріччі 2022 року РФ відновила і навіть перевищила рівень імпорту критичних компонентів для виробництва різноманітної зброї, який був до санкцій.

Очільник ОП повідомив, що інформація зі звіту та докази були передані міжнародним партнерам, і тепер Україна очікує "рішучих, швидких та ефективних дій".

"Необхідно негайно повністю припинити передачу Росії з демократичних країн технологічних складових для виробництва зброї, а також поступово повністю ізолювати Росію від торгівлі з вільним світом, за винятком кількох гуманітарних категорій", - наголосив Єрмак.

У даному звіті №12 демонструється, що основа сучасного військового апарату РФ досі значно залежить від складної електроніки, яка надходить з розвинених країн.

"Зокрема, мікрочіпи західного виробництва були виявлені в кожному типі обладнання, яке досліджували українські органи влади. Аналіз 1057 іноземних компонентів російської військової техніки, вироблених 155 компаніями, показує, що в ланцюжку військових постачань Росії зберігається доступ до критично важливих західних технологій від початку війни впродовж 2022 року та першого кварталу 2023-го року", - наголошується в повідомленні.

Крім цього, критично важливі компоненти, які були виявлені на полі бою з квітня 2022 року, містяться в широкому спектрі озброєнь, до них включено ракети, бронетехніку, артилерію, гелікоптери, засоби РЕБ тощо.

Секретар Міжнародної експертної групи щодо санкцій Владислав Власюк зазначив, що "на 155 компаній, чия продукція була ідентифікована в російській зброї, у 2022 році припадало 2,9 мільярда доларів продажу критично важливих компонентів у Росію".

Він також зазначив, що поставки практично повністю здійснюються через треті країни.

Звіт підготували представники Міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола і Київської школи економіки. Ця група щодо санкцій проти РФ працює за дорученням президента України Володимира Зеленського.

 

 

Теги: #рф #впк #санкції

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