Лубінець: В Україну вдалося повернути родину, незаконно депортовану в РФ

В Україну вдалося повернути матір із маленьким сином, незаконно депортованих до Воронезької області РФ, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії. Просили допомогти повернути їх в Україну. Як з’ясувалось, до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення - 24 лютого. 16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області.", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті омбудсмена у вівторок.

Для того, щоб сім'я могла отримати посвідчення для повернення в Україну, Офіс омбудсмена оперативно зв'язався з Державною міграційною службою, супровід на територію РФ було забезпечено спільно з організацією, що опікується питаннями повернення депортованих осіб.

Лубінець зазначає, що російська сторона не хотіла пропускати на кордоні сім'ю, незважаючи на наявність усіх необхідних документів. Матір із дитиною вдалося повернути в Україну 18-го червня, зараз вони перебувають у Харкові.