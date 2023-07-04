Події

19:41 04.07.2023

Лубінець: В Україну вдалося повернути родину, незаконно депортовану в РФ

1 хв читати
Лубінець: В Україну вдалося повернути родину, незаконно депортовану в РФ

В Україну вдалося повернути матір із маленьким сином, незаконно депортованих до Воронезької області РФ, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"У травні до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулася родина, яку незаконно депортували до Росії. Просили допомогти повернути їх в Україну. Як з’ясувалось, до початку повномасштабної війни сім’я проживала в Липцях, на Харківщині. В їхнє село російські окупанти зайшли в перший же день вторгнення - 24 лютого. 16 березня минулого року окупаційна влада в примусовому порядку, зухвало порушивши всі права людини та громадянина, вивезла сім’ю до Воронезької області.", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті омбудсмена у вівторок.

Для того, щоб сім'я могла отримати посвідчення для повернення в Україну, Офіс омбудсмена оперативно зв'язався з Державною міграційною службою, супровід на територію РФ було забезпечено спільно з організацією, що опікується питаннями повернення депортованих осіб.

Лубінець зазначає, що російська сторона не хотіла пропускати на кордоні сім'ю, незважаючи на наявність усіх необхідних документів. Матір із дитиною вдалося повернути в Україну 18-го червня, зараз вони перебувають у Харкові.

 

 

 

Теги: #рф #сімя #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 04.07.2023
У РФ повідомляють про нову атаку українських безпілотників у Новій Москві та Московській області

У РФ повідомляють про нову атаку українських безпілотників у Новій Москві та Московській області

08:11 04.07.2023
ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

ССО знищили три ворожі установки "Град" у Бахмуті

07:44 04.07.2023
У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

У Кубинці під Москвою вночі збили БПЛА

04:34 04.07.2023
РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

РФ не забезпечує людей в окупації ліками та продуктами, що призводить до смертей

02:13 04.07.2023
Окупанти 28 разів обстріляли Сумську область, 5 загиблих

Окупанти 28 разів обстріляли Сумську область, 5 загиблих

19:34 03.07.2023
Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали 16 ударів по місцях скупчення окупантів за добу

19:37 02.07.2023
Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали 11 ракетних і 40 авіаударів по Україні за добу

21:04 01.07.2023
Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

Окупанти вивели в Чорне море два підводні ракетоносії, можливий залп – вісім "Калібрів"

20:54 01.07.2023
Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

Росія заблокувала 1,4 млн тонн продовольства, призначеного для п’яти країн Азії та Африки

15:38 01.07.2023
ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

ПА ОБСЄ вирішила не проводити засідання в країнах, які видають візи росіянам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

Наймолодшому постраждалому внаслідок ракетного удару по Первомайському 3 місяці

ГУР Міноборони України про вибухи в Москві: Так буває

ОСТАННЄ

Сили оборони продовжують наступальну операцію на мелітопольському та бердянському напрямках

За добу українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника

У Києві через спеку обмежать рух важких вантажівок

Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 43 осіб - Харківська ОВА

Нідерланди оголосили про пакет допомоги в EUR118 млн на гуманітарну та фінансову підтримку України

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по Первомайському, 35 авіаційних ударів і здійснив близько 50 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

Кількість постраждалих від ракетного удару по Первомайському збільшилася до 41 людини - ДСНС

Столтенберг напередодні саміту НАТО провів розмову із Зеленським

Окупанти полювали на передані США системи HIMARS, але так досі нікого і не впіймали - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА