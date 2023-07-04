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18:55 04.07.2023

Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

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Маляр повідомила про просування українських військ на півдні та південним флангом навколо Бахмута

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про просування українських військ південним флангом навколо Бахмута та на півдні, незважаючи на те, що окупанти кидають наразі всі сили, щоб зупинити наступ ЗСУ.

"У нас сьогодні є просування по південному флангу навколо Бахмута, по північному - ми відверто говоримо - йдуть бої, поки що немає просування. На півдні в нас є просування, щодня між іншим. Водночас наші військові стикаються з дуже серйозним опором ворога, противник кидає всі сили зараз, щоб нас зупинити і на півдні, і на сході", - сказала Маляр в ефірі телемарафону у вівторок.

Зокрема, вона зазначила, що окупанти потужно зараз наступають на лиманському напрямку, а також на сватівському та бахмутському, де вони створюють "ешелоновану оборону в три ряди".

"Тобто настільки вони намагаються укріпитися, і все одно в них нічого не виходить", - наголосила Маляр.

Водночас вона пояснила, що на сході, особливо це стосується лиманського і бахмутського напрямків, зараз точиться основна боротьба за перехоплення ініціативи.

"Стратегічна ініціатива, якщо говорити і про південь, і про схід, у нас. Якщо говорити локально - там ідуть бої саме за цю ініціативу", - заявила Маляр.

Також вона пояснила, що ситуація на фронті змінюється, і, наприклад, на сватівському напрямку, де противник у неділю також розпочав наступ, той самий опорний пункт переходить під контроль різних сторін по кілька разів на день.

"І доволі складно в такій ситуації новини подавати, тому буває, що новин немає, доки ми вже не закріпимося там остаточно. Тобто динаміка дуже серйозна. Але коли ми з вами говоримо, - це два слова: гарячі бої", - додала заступник міністра.

Також у Міноборони уточнили, що вони повідомляють про операції та успіхи із затримкою в один-два дні з міркувань безпеки.

За словами Маляр, під час проведення наступальної операції "у нас втрати більшими не стали".

"З останніх цифр: на півдні співвідношення таке, що в нас десь у п’ять разів менше гине там військових. Плюс-мінус, але це середня цифра. І ми давали по сходу тиждень тому - десь у вісім разів у нас було менше. Чому так? Тому що для наших командувачів, штабів ключове - збереження життя. І вибираючи між швидким просуванням і життям наших людей, наші військові завжди оберуть життя людей", - заявила Маляр.

Крім того, вона повідомила, що на південному напрямку, де відбувається український наступ, близько 120 одиниць ворожої техніки було знищено лише за тиждень.

Теги: #міноборони #зсу

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