Кількість постраждалих унаслідок удару по Первомайському зросла до 31 людини - прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок удару, завданого російськими окупаційними військами по Первомайському Харківської області у вівторок удень, продовжує зростати.

"Наразі відомо про 31 пораненого, серед них 10 дітей. Дані уточнюються", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

У відомстві також уточнили, що, за попередніми даними, удар було завдано ракетою "Іскандер". Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти використали фугасний снаряд.

Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що станом на 15:00 відомо про значну кількість постраждалих, з яких 31 особу госпіталізовано, зокрема дев'ятьох дітей, двох немовлят віком 1 рік і 10 місяців.

За його словами, у місті є пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. "За попередньою інформацією, росіяни здійснили обстріл фугасним снарядом. Унаслідок цього сталося займання декількох автомобілів на парковці", - написав голова Офісу президента.

Вибух у місті стався приблизно о 13:35, розповів Єрмак.

Як повідомлялося, під час удару по Первомайському в місті відбувалася церемонія прощання із загиблим біля Бахмуту бійцем Kraken і 3 штурмового батальйону Олегом Фадєєнком (позивний "Малиш").