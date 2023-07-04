На таврійському напрямку ворог вибитий із низки позицій, українські воїни просуваються вперед

Сили оборони України просуваються вперед на таврійському напрямку, ворог вибитий із низки позицій, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже три роти. Знищено 36 одиниць військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграмі у вівторок.

Зокрема, за його словами, знищено два танки, дев'ять ББМ, дві гармати Д-30, чотири одиниці БМ-21 "Град", три БпЛА "Supercam", БпЛА "Ланцет", БпЛА "Орлан-10", дві гармати 2А36 "Гіацинт-Б", гармату 2С5 "Гіацинт-С", зенітний ракетний комплекс "Панцир-С", зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор", дві самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", станцію РЕБ і автомобільну техніку.

Також було знищено два склади боєприпасів російських окупантів і один пункт управління.