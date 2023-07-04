Прокуратура Києва викрила злочинну групу, яка за допомогою фішингу заволоділа 11 млн грн Фонду гарантування вкладів

Правоохоронці викрили та затримали злочинну групу, що діяла в Києві та Дніпропетровській області, яка за допомогою фішингу заволодівала коштами громадян на банківських рахунках, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва викрито діяльність злочинної організації, учасники якої спеціалізувалися на шахрайському заволодінні грошовими коштами, які перебувають на банківських рахунках громадян. У межах слідства затримано 12 активних учасників злочинної групи", - йдеться в повідомленні прокуратури у вівторок.

Як повідомляється, за даними слідства, "злочинне угруповання діяло на території міста Києва та Дніпропетровської області. Його учасники використовували фішингові посилання для отримання даних банківських карток громадян і надалі привласнювали гроші з їхніх рахунків".

"За такою схемою члени угруповання також привласнили кошти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі близько 11 млн гривень, які знаходились на рахунку одного з приватних нотаріусів міста Києва та у подальшому повинні були бути перераховані вкладникам одного з ліквідованих банків. Шахраї обманом змусили нотаріуса розкрити конфіденційні дані, після чого скористалися доступом до його рахунку через онлайн-банкінг", - повідомляє подробиці справи прокуратура.

Як уточнюється, за результатами проведення обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці також встановили їхню причетність до незаконного виготовлення, перевезення та збуту наркотичних засобів.

Наразі всім фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 307 КК України.

Суд за клопотанням прокуратури обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Протиправну діяльність вищезазначеного злочинного угруповання викрили прокурори спільно зі слідчими Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ДКІБ СБУ.